Директор Института Генерального плана города Киев Сергей Броневицкий рассказал какие объекты инфраструктуры должны быть построены в ближайшее время для нормального развития города.

В период карантина большинство украинцев, владеющих личным транспортным средством, добираются по Киеву именно на нем. Ведь это гораздо безопаснее, чем ездить в переполненных маршрутках или же метро.

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В то же время существует проблема с пробками. Их можно решить с помощью строительства 11 многоуровневых развязок. О том, где они вскоре могут появиться, сообщил директор Института Генерального плана города Киев Сергей Броневицкий на своей странице в соцсети.

Он считает, что когда нет возможности в городе расширить улицы или увеличить количество полос на дороге, тогда проблему можно решить с помощью строительства многоуровневых транспортных развязок.

Броневицкий отметил, что большие пробки, как правило, возникают в спальных районах, где проживает много людей. Поэтому, транспортные развязки и нужно строить именно в периферийной части города и на левом берегу.

В проекте Генерального плана Киева было предусмотрено строительство многоуровневых транспортных развязок. Появился полный список улиц, которые затронет это строительство:

Харьковская площадь;

Пересечение улицы Бориспольской с Харьковской трассой;

Проспект Романа Шухевича;

Братиславская улица;

Улица Оноре де Бальзака;

Дарницкая площадь;

Привокзальная улица;

район станции метро "Черниговская";

Проспект Академика Палладина;

Большая Окружная дорога;

Площадь Валерия Марченко.

Броневицкий напомнил, что многоуровневые транспортные развязки положительно повлияют на работу общественного транспорта. Именно она играет в проекте главную роль по перевозке пассажиров.