Директор Інституту Генерального плану міста Київ Сергій Броневицький розповів, які об’єкти інфраструктури мають бути побудовані найближчим часом для нормального розвитку міста.

У період карантину більшість українців, що володіють особистим транспортним засобом, добираються по Києву саме на ньому. Адже це набагато безпечніше, ніж їздити в переповнених маршрутках або ж метро.

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У той же час існує проблема з заторами. Їх можна вирішити за допомогою будівництва 11 багаторівневих розв'язок. Про те, де вони незабаром можуть з'явитися, повідомив директор Інституту Генерального плану міста Київ Сергій Броневицький на своїй сторінці у соцмережі.

Він вважає, що коли немає можливості в місті розширити вулиці або збільшити кількість смуг на дорозі, тоді проблему можна вирішити за допомогою будівництва багаторівневих транспортних розв'язок.

Броневицький зазначив, що великі затори, як правило, виникають в спальних районах, де проживає багато людей. Тому, транспортні розв'язки і потрібно будувати саме в периферійній частині міста і на лівому березі.

У проекті Генерального плану Києва було передбачено будівництво багаторівневих транспортних розв'язок. З'явився повний список вулиць, які торкнеться це будівництво:

Харківська площа;

Перетин вулиці Бориспільської з Харківської трасою;

Проспект Романа Шухевича;

Братиславська вулиця;

Вулиця Оноре де Бальзака;

Дарницька площа;

Привокзальна вулиця;

район станції метро "Чернігівська";

Проспект Академіка Палладіна;

Велика Окружна дорога;

Площа Валерія Марченка.

Броневицький нагадав, що багаторівневі транспортні розв'язки позитивно вплинуть на роботу громадського транспорту. Саме він грає в проекті головну роль щодо перевезень пасажирів.