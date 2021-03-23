Директор Інституту Генерального плану міста Київ Сергій Броневицький розповів, які об’єкти інфраструктури мають бути побудовані найближчим часом для нормального розвитку міста.
У період карантину більшість українців, що володіють особистим транспортним засобом, добираються по Києву саме на ньому. Адже це набагато безпечніше, ніж їздити в переповнених маршрутках або ж метро.
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У той же час існує проблема з заторами. Їх можна вирішити за допомогою будівництва 11 багаторівневих розв'язок. Про те, де вони незабаром можуть з'явитися, повідомив директор Інституту Генерального плану міста Київ Сергій Броневицький на своїй сторінці у соцмережі.
Він вважає, що коли немає можливості в місті розширити вулиці або збільшити кількість смуг на дорозі, тоді проблему можна вирішити за допомогою будівництва багаторівневих транспортних розв'язок.
Броневицький зазначив, що великі затори, як правило, виникають в спальних районах, де проживає багато людей. Тому, транспортні розв'язки і потрібно будувати саме в периферійній частині міста і на лівому березі.
У проекті Генерального плану Києва було передбачено будівництво багаторівневих транспортних розв'язок. З'явився повний список вулиць, які торкнеться це будівництво:
- Харківська площа;
- Перетин вулиці Бориспільської з Харківської трасою;
- Проспект Романа Шухевича;
- Братиславська вулиця;
- Вулиця Оноре де Бальзака;
- Дарницька площа;
- Привокзальна вулиця;
- район станції метро "Чернігівська";
- Проспект Академіка Палладіна;
- Велика Окружна дорога;
- Площа Валерія Марченка.
Броневицький нагадав, що багаторівневі транспортні розв'язки позитивно вплинуть на роботу громадського транспорту. Саме він грає в проекті головну роль щодо перевезень пасажирів.