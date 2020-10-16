Уже объявлен тендер на закупку камер и программного обеспечения для них.

КП Центр организации дорожного движения закупит за 3 миллиона программу для подсчета и анализа поведения автомобилей с помощью искусственного интеллекта,19 видеокамер Hikvision DS-2CD3656G2T-IZS за 1,2 миллиона и систему обработки и хранения информации за 3,8 миллиона.

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Что должна уметь система:

Подсчитывать в автоматическом режиме количество транспортных средств по направлениям движения в том числе при условии переменного дорожного покрытия, отсутствия маркировки, погодных условий, времени суток, и тому подобное на протяжении 24 часов 365 дней в году. В том числе, обеспечивать подсчет транспорта в пробке, заторе, при проезде разграничительной линии или в случае отсутствия такой линии, наличия большого количества транспорта, одновременных направлений движения (до сорока на одной камере включительно), и тому подобное. Допустимая ошибка: <5%;

Выявлять и распознавать автомобили по ключевым характеристикам (марка автомобиля, модель автомобиля, поколение автомобиля, цвет кузова автомобиля, промежуток времени, адрес, источник данных) (допустимая ошибка: <10%);

Различать общественный транспорт (троллейбусы и автобусы, относящиеся к муниципальному транспорту) и автоматически давать необходимую команду аппаратному комплексу, контролирующему переключение цвета на светофорном объекте;

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Обеспечивать возможность просмотра полученных данных и поиска по указанным параметрам, в частности: просмотр и экспорт таблицы со всеми определенными характеристиками, указанием времени и места фиксации, ссылками на файл-источник с видео (короткий видео-ролик, включающий 10 секунд до и после момента фиксации), к таблице прилагается фото объекта;

Обеспечивать возможность управления задачами обработки данных, их просмотра и анализа, формирования необходимых аналитических отчетов, таблиц, графических иллюстраций и т. д;

Анализировать видео потоки с разных камер по их качественным характеристикам (локация, угол обзора, тип картинки, размер картинки, количество кадров за секунду времени, тип потока передачи кадров и тому подобное), а также предоставлять возможность изменять потоки или добавлять новые потоки, камеры, локации, и т. п. без необходимости выезда на место представителя поставщика, менять или дополнять настройки модуля, его характеристики, и тому подобное.