Уже в третий раз за последний месяц "Киевтранспарксервис" несет убытки на тысячи гривен из-за испорченных информационных табличек.

Таблички с QR-кодами, с помощью которых можно оплатить услуги парковки, уничтожают хулиганы. Кроме QR-кодов на этих табличках размещена информация о стоимости парковки, способах оплаты, графике работы площадки.

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На странице “Киев Паркувальний” в соцсети считают, что отсутствие таблички с QR-кодом для оплаты не делает парковочную площадку бесплатной. Инспекторы по парковке все равно будут штрафовать автовладельцев за неуплату парковки.

"Сегодня – завтра таблички восстановят и снова поместят на предыдущие места. Так будет каждый раз", – обещают в “Киев Парковочный”.