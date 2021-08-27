Вже втретє за останній місяць "Київтранспарксервіс" зазнає збитків на тисячі гривень через понівечені інформаційні таблички.

Таблички з QR-кодами, за допомогою яких можна оплатити послуги паркування, знищують хулігани. Окрім QR-кодів на цих табличках розміщена інформація про вартість паркування, способи оплати, графік роботи майданчика.

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На сторінці Київ Паркувальний у соцмережі вважають, що відсутність таблички з QR-кодом для оплати не робить паркувальний майданчик безкоштовним. Інспектори з паркування усе одно штрафуватимуть автовласників за несплату паркування.

"Сьогодні-завтра таблички відновлять та знову встановлять на попередні місця. Так буде кожного разу", - обіцяють у Київ Паркувальний.