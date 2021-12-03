Теперь можно брать в аренду электромобили. Обычно сервисом пользуются те, кому интересно попробовать эксплуатацию электрокара в реальных условиях.

В ноябре начался пилотный проект по аренде электрокаров украинского сервиса каршеринга Getmancar. Проект практически одновременно стартовал в обоих городах, но с разными машинами. В столице появились электрокроссоверы Renault K-ZE, в Днепре – Nissan Leaf.

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По словам основателя и СЕО Тараса Гетманского, зоны пока оставили общие. По Киеву машину можно оставить в любом удобном участке. В Днепре нарисовали зеленые зоны, где желательно оставить электрокар, но не обязательно.

Тарас Гетьманский отмечает, что спрос на электрокары был: до запуска ежедневно поступали запросы о наличии в парке электромашин. Основной мотив клиентов – желание попробовать новое. Если европейская ценность электрокаров – это экологичность и решение вопросов города, то в Украине это вопрос моды и цены.

По предварительным результатам, электрокары обходятся прокатной компании дороже, несмотря на то, что километр пробега у них дешевле. Причина в том, что значительно больше средств уходит на логистику.

В рамках пилотного запуска в обоих городах выведено несколько электрокаров, чтобы обкатать логистику и оценить рентабельность проекта. Getmancar готов выпустить дополнительные 40 электрокаров (10 в Днепре и 30 в Киеве), как только компания проанализирует промежуточные данные и оценит, что бизнес-модель реально работает.