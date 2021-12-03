Тепер можна брати в оренду електромобілі. Зазвичай сервісом користуються ті, кому цікаво спробувати експлуатацію електрокара у реальних умовах.

У листопаді розпочався пілотний проект з оренди електрокарів українського сервісу каршерингу Getmancar. Проект практично одночасно стартував в обох містах, але із різними машинами. У столиці з'явилися електрокросовери Renault K-ZE, у Дніпрі - Nissan Leaf.

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За словами засновника та СЕО Тараса Гетьманського зони поки що залишили спільні. По Києву машину можна залишити у будь-якій зручній ділянці. У Дніпрі намалювали зелені зони, де бажано залишити електрокар, але не обов'язково.

Тарас Гетьманський зазначає, що попит на електрокари був: до запуску щодня надходили запити щодо наявності у парку електромашин. Основний мотив клієнтів – бажання спробувати нове. Якщо європейська цінність електрокарів – це екологічність та розв'язання питань міста, то в Україні це питання моди та ціни.

За попередніми результатами, електрокари обходяться прокатній компанії дорожче, попри те, що кілометр пробігу у них дешевше. Причина в тому, що значно більше коштів йде на логістику.

В рамках пілотного запуску в обох містах виведено кілька електрокарів, щоб обкатати логістику та оцінити рентабельність проекту. Getmancar готовий випустити додаткові 40 електрокарів (10 у Дніпрі та 30 у Києві), як тільки компанія проаналізує проміжні дані та оцінить, що бізнес-модель реально працює.