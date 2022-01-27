Из-за закрытия школ и перехода многих офисов на удаленную работу киевляне начали меньше ездить.

Обычно в конце января деловая активность в столице растет, соответственно, увеличивается загруженность улиц. Например. В прошлом году с 25 января Киев уже стоял в пробках. Однако в этом году ситуация изменилась.

Задержка движения в Киеве существенно уменьшилась. Источник: Про мобильность

Среднесуточная задержка трафика в Киеве 26 января была 27%, сообщает консалтинговое агентство “Про мобильность”. Такое значение близко к выходным дням. Наиболее “пиковая” задержка в пробках на час была 68%. Это где-то в 1,5 раза ниже привычных значений. Утренний “пик” вообще весил 54%, что означает 45 минут для средней поездки из точки А до точки Б по городу. Фантастика для киевлян, которая прописана в наших градостроительных нормах, почти снова стала реальностью.

Кстати Чтобы уменьшить пробки, нужно строить меньше дорог

Причин уменьшения транспорта на дорогах несколько. Во-первых, большинство учебных заведений столицы перешло на дистанционное обучение, поэтому родители утром не возят школьников. Да и взрослые не спешат на работу – из-за роста заболеваемости COVID-19 много офисов тоже перешли на удаленную работу. А еще много людей заболели и остаются дома.

Таким образом, дороги сейчас свободны для бесперебойной работы экстренного транспорта.

Берегите себя и близких, следуйте рекомендациям и, возможно, поддержите этот спонтанный народный локдаун, уменьшив свою экономическую активность... Если, конечно, можете себе это позволить.