Через закриття шкіл та перехід багатьох офісів на віддалену роботу кияни почали менше їздити.

Зазвичай в кінці січня ділова активність в столиці зростає, відповідно, збільшується завантаженість вулиць. Наприклад. Минулого року з 25 січня Київ вже стояв у заторах. Однак цього року ситуація змінилася.

Затримка руху в Києві суттєво зменшилась. Джерело: Про мобільність

Середньодобова затримка трафіку у Києві 26 січня була 27%, повідомляє консалтингове агенство “Про мобільність”. Таке значення близьке до вихідних днів. Найбільша "пікова" затримка у заторах на годину була 68%. Це десь у 1,5 рази нижче за звичні значення. Ранковий "пік" взагалі важив 54%, що означає 45 хвилин для середньої поїздки з точки А до точки Б містом. Фантастика для киян, яка прописана в наших містобудівних нормах, майже знову стала реальністю.

До речі щоб зменшити затори, треба будувати менше доріг

Причин зменшення транспорту на дорогах кілька. По-перше, більшість навчальних закладів столиці перейшло на дистанційне навчання, тому батьки зранку не возять школярів. Та й дорослі не поспішають на роботу – через зростання захворюваності на Covid-19 багато офісів теж перейшли на віддалену роботу. А ще багато людей захворіли та залишаються вдома.

Таким чином, дороги зараз вільні для безперебійної роботи екстреного транспорту.

Бережіть себе та близьких, дотримуйтесь рекомендацій і, можливо, підтримайте цей спонтанний народний локдаун, зменшивши свою економічну активність… Якщо, звісно, можете собі це дозволити.