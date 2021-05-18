Как показывает опыт, киевские эвакуаторы не улучшают ситуацию с пробками. Однако. с ними часто случаются казусы.

В течение апреля 2021 года в Киеве муниципальные службы всего эвакуировали 6 348 автомобилей. Кому-то эти меры заработка на автомобилистах считаются действенными, кому-то – не совсем.

Читайте также: Как отсудить деньги за эвакуированное авто

"Под раздачу" попадают автомобили разных классов и марок. Эвакуаторщики не очень смотрят на стоимость автомобилей, и даже “крутые” номерные знаки их не останавливают. Они могут эвакуировать авто с детьми внутри, или обронить автомобиль во время перевозки.

Однако фото, которое сегодня распространили в интернете, вызывает больше вопросов, чем ответов. На фото изображен эвакуатор, который везет электромобиль Tesla. Вроде, ничего удивительного. Однако, одна деталь все же вызывает беспокойство. А именно – из зарядного порта электромобиля торчит кабель для подзарядки электромобиля.

Что вообще происходит? Действительно ли электромобиль был эвакуирован прямо из-под зарядной станции, где он преспокойненько себе заряжался? Или это электромобиль, имеющий проблемы с зарядным портом, везут на СТО, чтобы починить?