Як показує досвід, київські евакуатори не покращують ситуацію з заторами. Проте з ними часто трапляються казуси.

Протягом квітня 2021 року в Києві муніципальні служби загалом евакуювали 6 348 автомобілів. Комусь ці заходи заробітку на автомобілістах вважаються дієвими, комусь – не зовсім.

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“Під роздачу” потрапляють автомобілі різних класів та марок. Евакуаторники не дуже дивляться на вартість автомобілів, і навіть “круті” номерні знаки їх не зупиняють. Вони можуть евакуювати авто з дітьми всередині, або зронити автомобіль під час перевезення.

Проте фото, яке сьогодні поширили в інтернеті, викликає більше запитань, ніж відповідей. На фото зображений евакуатор, який везе електромобіль Tesla. Начебто, нічого дивного. Однак одна деталь все ж таки викликає занепокоєння. А саме – із зарядного порту електромобіля стирчить кабель для заряджання електромобіля.

Що взагалі відбувається? Чи дійсно електромобіль було евакуйовано прямо з-під зарядної станції, де він спокійнесенько собі заряджався? Чи це електромобіль, що має проблеми із зарядним портом, везуть на СТО, щоб полагодити?