Плотность дорожной магистральной сети Киева серьезно уступает европейским столицам.

Пробки скоро сделают Киев непригодным для того, чтобы добираться на работу на машине. Такое мнение в соцсети высказал автоюрист Владимир Караваев. Свои расчеты он обосновал четырьмя доводами.

Читайте также: В общественном транспорте происходит около 30% заражений Covid-19

Во-первых, количество автомобилей в Киеве ежегодно увеличивается, и уже на 23,3% превышает расчеты генерального плана столицы 2020 года. Усугубляет ситуацию и то, что через столицу проходит 18 автодорог государственного значения – только в утренние часы это выше 70 тысяч транзитных автомобилей.

"Кроме того, в пригороде столицы только в прошлом году было введено в эксплуатацию 2,1 млн кв.м жилья, жители которого в большинстве работают или учатся в Киеве", – отметил Караваев.

При этом плотность автомагистральной сети Киева в два раза уступает Москве, в 4 и 6 раз – европейским столицам, Лондону и Парижу. "Плотность дорожной магистральной сети Киева остается неизменной – 2,2 км/км2. Для сравнения в Москве – 4,4 км/км2, в Лондоне - 9,3 км/км2, в Париже – 15, км/км2", – привел данные Автоюрист.