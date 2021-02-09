Щільність дорожньої магістральної мережі Києва суттєво поступається європейським столицям.

Затори скоро зроблять Київ непридатним для того, щоб добиратися на роботу машиною. Таку думку у соцмережі висловив Автоюрист Володимир Караваєв. Свої розрахунки він обгрунтував чотирма доводами.

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По-перше, кількість автомобілів в Києві щорічно збільшується, і вже на 23,3% перевищує розрахунки генерального плану столиці 2020 року. Погіршує ситуацію й те, що через столицю проходить 18 автодоріг державного значення – тільки в ранкові години це вище 70 тисяч транзитних автомобілів.

"Крім того, в передмісті столиці тільки в минулому році було введено в експлуатацію 2,1 млн кв.м житла, мешканці якого в більшості працюють або навчаються в Києві", – зазначив Караваєв.

При цьому щільність автомагістральної мережі Києва в вдвічі поступається Москві, в 4 і 6 разів – європейським столицям, Лондону і Парижу. "Щільність дорожньої магістральної мережі Києва залишається незмінною – 2,2 км/км2. Для порівняння: в Москві - 4,4 км/км2, в Лондоні - 9,3 км/км2, в Парижі - 15, км/км2", – навів дані автоюрист.