В Киеве козы массово вредят автомобилям

Жители столичного массива Позняки возмутились поведением домашних коз, которые принадлежат их соседям. Позняки – это огромный район многоэтажек, в котором еще больше автомобилей. Но есть там и частные дома, жители некоторых из них держат коз. Естественно, козы выходят на улицы и скверы и порой ведут себя неадекватно.

Жители Позняков утверждают, что животные ходят между припаркованными автомобилями, вылезают на их капоты, копытами царапают краску и даже делают вмятины.

Чтобы уменьшить повреждения от коз, жители одного из домов написали электронную петицию на сайте Киевского городского совета. Они отмечают, что “Достаточно трудно объяснить страховой компании, что именно коза повредила автомобиль, а еще сложнее - доказать это в судебном порядке и добиться справедливого возмещения ущерба”.

Авторы петиции уверены, что козы нарушают законодательство Украины и подвергают опасности не только автомобили, но и детей, местных жителей и зеленые насаждения.

Исходя из этих причин, жители Позняков просят власть провести комплексную проверку, дать правовую оценку действиям владельцев животных и, конечно “принять меры”. В частности, они требуют наложения штрафов на владельцев за нарушение правил благоустройства, устранить последствия правонарушения, включая уборку территории и восстановление поврежденных зеленых насаждений. Также они предлагают запретить владельцам коз выпасать животных на придомовой территории и поставить заградительный забор.

Сейчас эту петицию подписали 911 человек. Чтобы ее рассмотрела киевская власть, необходимо собрать 6000 подписей.