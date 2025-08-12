У Києві кози масово пошкоджують автомобілі

Жителі столичного масиву Позняки обурились поведінкою свійських кіз, які належать їх сусідам. Позняки – це величезний район багатоповерхівок, в якому ще більше автомобілів. Але є там і приватні будинки, і жителі деяких з них тримають кіз. Певна річ, кози виходять на вулиці та сквери і деколи поводяться неадекватно.

Жителі Позняків стверджують, що тварини ходять між припаркованими автомобілями, вилазять на їх капоти, копитами шкодять фарбі й навіть роблять вм’ятини.

До речі ведмідь заліз в машину та з'їв оббивку

Щоб зменшити пошкодження від кіз, мешканці одного з будинків написали електронну петицію на сайті Київської міської ради. Вони зазначають, що “Досить важко пояснити страховій компанії, що саме коза пошкодила автомобіль, а ще складніше — довести це в судовому порядку та домогтися справедливого відшкодування завданої шкоди”.

Автори петиції впевнені, що кози порушують законодавство України та наражають на небезпеку не лише автомобілі, але й дітей, місцевих мешканців та зелені насадження.

Виходячи з цих причин, мешканці Позняків просять владу провести комплексну перевірку, надати правову оцінку діям власників тварин та, звісно “вжити заходів”. Зокрема, вони вимагають накладення штрафів на власників за порушення правил благоустрою, усунути наслідки правопорушення, включно з прибиранням території та відновленням пошкоджених зелених насаджень. Також вони пропонують заборонити власникам кіз випасати тварин на прибудинковій території та поставити загороджувальний паркан.

Наразі цю петицію підписали 911 осіб. Щоб її розглянула київська влада, необхідно зібрати 6000 підписів.