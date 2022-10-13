На столичных автодорогах продолжается устройство кольцевых развязок малого радиуса.

Так, новую кольцевую развязку обустраивают на перекрестке улиц Кудряшова, Генерала Шаповала и Людмилы Проценко вблизи Соломенского ландшафтного парка. В настоящее время автодоровцы устроили новые бордюры, исправили профиль дорог. Скоро будут укладывать новое асфальтовое покрытие.

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Возникают кольцевые развязки и в Днепровском районе. В настоящее время автодоровцы выполнили 95% всего объема работ. В частности, кольца малого радиуса устроили на улице Петра Вершигоры (съезд с просп. Романа Шухевича) и перекрестке Червоноткацкой и Юрия Поправки. Осталось нанести новую разметку, которую планируют сделать до конца этой недели.

Кроме того, кольцевые развязки обустроят на перекрестке улицы Кудрявской, Кудрявского спуска и переулка Нестеровского, на перекрестке улиц Киото и выезда на Броварской проспект, на перекрестке улиц Оросительной и Академика Горбунова.