На столичних автошляхах триває влаштування кільцевих розв’язок малого радіусу.

Так, нову кільцеву розв’язку облаштовують на перехресті вулиць Кудряшова, Генерала Шаповала і Людмили Проценко поблизу Солом’янського ландшафтного парку. Нині автодорівці влаштували нові бордюри, виправили профіль доріг. Невдовзі влаштовуватимуть нове асфальтове покриття.

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З’являються кільцеві розв’язки і в Дніпровському районі. Нині автодорівці виконали 95% усього обсягу робіт. Зокрема, кільця малого радіусу влаштували на вулиці Петра Вершигори (з’їзд із просп. Романа Шухевича) та перехресті вулиць Червоноткацької і Юрія Поправки. Залишилось нанести нову розмітку, що планують зробити до кінця цього тижня.

Окрім того, кільцеві розв’язки облаштують на перехресті вулиці Кудрявської, Кудрявського узвозу та провулку Нестерівського, на перехресті вулиць Кіото і виїзду на проспект Броварський, на перехресті вулиць Зрошувальної та Академіка Горбунова.