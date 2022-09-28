Під час повітряної тривоги комунальний громадський транспорт наразі зупиняється. Це призводить до незручностей та не сприяє підвищенню безпеки громадян.

Днями у Київраді зареєстрували проект рішення, яким пропонують скасувати обов’язкову зупинку наземного комунального громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві.

Читайте також: Таксі під час комендантської години: як це працює у Києві

У пояснювальній записці до проекту рішення вказується, що рішення про зупинку громадського наземного громадського транспорту під час тривоги перетворює його на такий, що не гарантує, що пасажир вчасно дістанеться до точки призначення. Окрім цього зупинка транспорту не гарантує безпеку громадян.

Після того, як проект рішення ухвалять відповідні депутатські комісії, його винесуть на розгляд сесії Київради. Чи проголосує за нього більшість міських депутатів, поки що невідомо.

Нагадаємо, з 1 серпня у Києві комунальний наземний громадський транспорт, під час повітряної тривоги має зупинятися. Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва. Петиція щодо скасування цього рішення у рекордні строки набрала необхідну кількість голосів, але військове командування киває залишило своє рішення без змін.

Читайте також: У Києві можуть скоротити тривалість комендантської години