Во время воздушной тревоги коммунальный общественный транспорт сейчас останавливается. Это приводит к неудобствам и не способствует повышению безопасности граждан.

На днях в Киевсовете зарегистрировали проект решения, которым предлагают отменить обязательную остановку наземного коммунального общественного транспорта во время воздушных тревог в Киеве.

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В пояснительной записке к проекту решения указывается, что решение об остановке общественного наземного транспорта во время тревоги превращает его в такой, который не гарантирует, что пассажир вовремя доберется до точки назначения. Кроме этого остановка транспорта не гарантирует безопасность граждан.

После того, как проект решения примут соответствующие депутатские комиссии, его вынесут на рассмотрение сессии Киевсовета. Проголосует ли за него большинство городских депутатов, пока неизвестно.

Напомним, с 1 августа в Киеве коммунальный наземный общественный транспорт во время воздушной тревоги должен останавливаться. Такое решение принял Совет обороны Киева. Петиция об отмене этого решения в рекордные сроки набрала необходимое количество голосов, но военное командование оставило свое решение без изменений.

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