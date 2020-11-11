Патрульные задержали мужчину, который в течение ночи резал шины в автомобилях.

На днях патрульные получили вызов на улицу Пироговский путь по поводу повреждения автомобилей.

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Заявитель сообщил, что в течение ночи кто-то проколол три шины его автомобиля. Патрульные обследовали территорию и обнаружили неподалеку 18-летнего молодого человека, на которого прямо указали очевидцы происшествия. Тот имел при себе нож и окровавленные руки. Инспекторы обнаружили более 30 автомобилей с подобными повреждениями на этой улице и около 20 на проспекте Науки.

Мотивы своих поступков гражданин не сообщил. Патрульные задержали молодого человека, а на место вызвали следственно-оперативную группу Голосеевского управления полиции.