Патрульні затримали чоловіка, який протягом ночі різав шини в автомобілях.

Днями патрульні отримали виклик на вулицю Пирогівський шлях з приводу пошкодження автомобілів.

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Заявник повідомив, що протягом ночі хтось проколов три шини його автомобіля. Патрульні обстежили територію та виявили неподалік 18-ти річного хлопця, на якого прямо вказали очевидці події. Той мав при собі ніж та закривавлені руки. Інспектори виявили понад 30 автомобілів з подібними пошкодженнями на цій вулиці та близько 20 на проспекті Науки.

Мотиви своїх вчинків громадянин не повідомив. Патрульні затримали хлопчину, а на місце викликали слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції.