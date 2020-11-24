В Киеве сдают в аренду перехватывающие паркинги.

КП "Киевтранспарксервис" объявило аукцион на приобретение права эксплуатации перехватывающих парковочных площадок.

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Как сообщило предприятие, лот включает 4 перехватывающих площадки, которые расположены возле станций метро “Выдубичи” и “Теремки”, на пересечении улиц Тираспольской и Щусева и на проспекте Палладина, 31. Общее количество мест для парковки – 820.

Прием предложений длится до 1 декабря 2020 года. Дата проведения аукциона – 2 декабря этого года. Начальная стоимость 1 паркоместа – 5,85 грн за 1 день эксплуатации. Размер гарантийного взноса – 100 000 грн. Минимальный шаг аукциона – 0,18 грн.

Адреса:

улица Камышинская (“Выдубичи”) – 193 паркоместа, из которых 19 – для авто, которыми управляют люди с инвалидностью;

проспект Глушкова (“Теремки”) – 50 паркомест, из которых 5 – для авто, которыми управляют люди с инвалидностью;

на пересечении улиц Тираспольской и улицы Щусева (улица Тираспольская, 12) – 137 паркомест, из которых 14 – для авто, которыми управляют люди с инвалидностью;

проспект Палладина, 31, – 440 паркомест, из которых 44 – для авто, которыми управляют люди с инвалидностью.

Не трудно догадаться, что если одно паркоместо в “закупке” стоит 5,85 грн в день, то его цена для пользователя будет значительно выше. Будет ли спрос на такие паркинги – пока неизвестно.