Столична влада здає перехоплювальні паркінги в оренду.

КП “Київтранспарксервіс” оголосило аукціон на придбання права експлуатації перехополюючих паркувальних майданчиків.

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Як повідомило підприємство, лот включає 4 перехоплюючих майданчики, розташованих біля станцій метро “Видубичі” і “Теремки”, на перетині вулиць Тираспольської та Щусєва і на проспекті Палладіна, 31. Загальна кількість місць для паркування – 820.

Прийом пропозицій триває до 1 грудня 2020 року. Дата проведення аукціону – 2 грудня цього року. Початкова вартість 1 паркомісця – 5,85 грн за 1 день експлуатації. Розмір гарантійного внеску – 100 000 грн. Мінімальний крок аукціону – 0,18 грн.

Адреси:

вулиця Камишинська («Видубичі») – 193 паркомісця, з яких 19 – для авто, якими керують люди з інвалідністю;

проспект Глушкова («Теремки») – 50 паркомісць, з яких 5 – для авто, якими керують люди з інвалідністю;

на перетині вулиць Тираспольської та вулиці Щусєва (вулиця Тираспольська, 12) – 137 паркомісць, з яких 14 – для авто, якими керують люди з інвалідністю;

проспект Палладіна, 31, – 440 паркомісць, з яких 44 – для авто, якими керують люди з інвалідністю.

Не важко здогадатись, що якщо одне паркомісце в “закупці” коштує 5,85 грн за день, то його ціна для користувача буде значно вища. Чи буде попит на такі паркінги наразі невідомо.