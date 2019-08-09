На б-р Леси Украинки начинается текущий ремонт, который пройдет в два этапа.

"С 20:00 9 августа до 5:00 10 августа мы будем фрезеровать покрытие на б-р Леси Украинки. Будем вырезать поврежденные участки, общей площадью 2 000 м2 (от Печерского путепровода до б-р Леси Украинки)", – написано на официальной странице Коммунальной корпорации "Киевавтодор" в FB.

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"А в течение дня 10 августа заасфальтируем все карты, которые отфрезеровали. Из-за работ движение транспорта частично будут ограничивать. Приносим извинения за неудобства пишут", – в "Киевавтодоре".