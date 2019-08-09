На бульв. Лесі Українки розпочинається поточний ремонт який пройде у два етапи.

"З 20:00 9 серпня до 5:00 10 серпня ми фрезуватимемо покриття на бульв. Лесі Українки. Вирізатимемо пошкодженні ділянки, загальною площею 2 000 м2 (від Печерського шляхопроводу до пл. Лесі Українки)" написано на офіційній сторінці Комунальної корпорації "Київавтодор" у FB.

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"А впродовж дня 10 серпня заасфальтуємо усі карти, які відфрезерували. Через роботи рух транспорту частково обмежуватимуть. Перепрошуємо за незручності" пишуть у "Київавтодорі".