На думку міністра інфраструктури усі дороги в Україні можливо відремонтувати за десять років і не це потрібно орієнтовно трильйон гривень.

Про це під час прямого ефіру "Радіо НВ" заявив Міністр інфраструктури Володимир Омелян. За його словами, до ладу оновити усе покриття можливо лише за умови стабільного фінансування на багато років вперед.

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При цьому Омелян зазначив, що його занепокоїла фраза президента України Володимира Зеленського про те, скільки доріг буде відремонтовано за найближчі п’ять років. "Мене трошки занепокоїла фраза президента у Стамбулі, коли він сказав, що ми за п’ять років його каденції хочемо відремонтувати 24 тисячі кілометрів доріг", - сказав Омелян.

За словами Омеляна, відремонтувати 24 тисячі кілометрів доріг за п’ять років – це мало, адже "Укравтодор" уже відновлює п’ять тисяч кілометрів щорічно. Він переконаний, що уже потрібно виходити на показник 10-15 тисяч кілометрів доріг на рік. Міністр зазначив, що за таких темпів за п’ять-десять років цілком можливо поміняти дорожню картину України.

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