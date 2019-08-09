По мнению министра инфраструктуры все дороги в Украине возможно отремонтировать за десять лет и на это нужно ориентировочно триллион гривен.

Об этом во время прямого эфира "Радио НВ" заявил Министр инфраструктуры Владимир Омелян. По его словам, толком обновить все покрытие возможно только при условии стабильного финансирования на много лет вперед.

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При этом Омелян отметил, что его насторожила фраза президента Украины Владимира Зеленского о том, сколько дорог будет отремонтировано за ближайшие пять лет. "Меня немножко насторожила фраза президента в Стамбуле, когда он сказал, что мы за пять лет его каденции хотим отремонтировать 24 тысячи километров дорог", – сказал Омелян.

По словам Омеляна, отремонтировать 24 тысячи километров дорог за пять лет – это мало, ведь "Укравтодор" уже восстанавливает пять тысяч километров ежегодно. Он убежден, что уже нужно выходить на показатель 10-15 тысяч километров дорог в год. Министр отметил, что при таких темпах через пять-десять лет вполне возможно поменять дорожную картину Украины.

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