В Киеве на Демеевской (Московской) площади микроавтобус провалился под землю прямо посреди проезжей части. К счастью никто не пострадал.

Фото происшествия выложили в сеть в группе "Киев Автомобильный”. В комментариях пользователи пишут что яма на дороге такого размера – первоапрельская шутка от "Киевавтодора". Также пишут что именно из-за такиех дорог мэр Киева Виталий Кличко вынужден ездить на велосипеде.

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Кроме того из комментариев стало известно, что люди в этом дорожно-транспортном происшествии не пострадали.