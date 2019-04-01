В Києві на Деміївський (Московській) площі мікроавтобус провалився під землю прямо посеред проїзної частини. На щастя ніхто не постраждав.

Фото пригоди виклали у мережу в групі Киев Автомобильный. В коментарях користувачі пишуть що яма на дорозі такого розміру – першотравневий жарт від "Киевавтодору". Також пишуть що саме через такі дороги мер Києва Віталій Клічко вимушений їздити на велосипеді.

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Крім того з коментарів стало відомо що люди у цій дорожньо-транспортній пригоді не постраждали.