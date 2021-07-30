На улице Паторжинского в Шевченковском районе устроили совместное движение для транспорта и велосипедов. Разрешенная скорость движения на этой улице – 20 км/ч. Сделано это для комфорта велосипедистов.

"В ближайшее время совместное движение будет введено на еще одной столичной улице – Неманской в Печерском районе. Она присоединится к полосе для движения общественного транспорта на бульваре Дружбы народов, на которой также разрешено движение велосипедов", – отметил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

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Киев – первый город в Украине, где в начале июля этого года было введено совместное движение велосипедистов и моторизованного транспорта. "Первой ласточкой" в столице стала Ботаническая площадь. Участок соединяет уже существующую велополосу на улице Леонтовича и будущую велосипедную дорожку на улице Ивана Франко, которая устраивается в рамках капитального ремонта улицы.

"Важно, чтобы водители соблюдали скоростной режим и не парковали автомобили в правой полосе движения и на тротуарах. Ежедневно инспекторы по парковке контролируют соблюдение правил парковки и составляют постановления об их нарушении, а при условии существенного препятствования движению транспорта или пешеходов – эвакуируют автомобиль на штрафплощадку", – подчеркнул чиновник.