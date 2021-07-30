На вулиці Паторжинського у Шевченківському районі влаштували спільний рух для транспорту та велосипедів. Дозволена швидкість руху на цій вулиці – 20 км/год. Зроблено це для комфорту велосипедистів.

"Найближчим часом спільний рух буде запроваджено на ще одній столичній вулиці – Німанській у Печерському районі. Вона приєднається до смуги для руху громадського транспорту на бульварі Дружби народів, на якій також дозволено рух велосипедів", – зазначив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

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Київ – перше місто в Україні, де на початку липня цього року був запроваджений спільний рух велосипедистів та моторизованого транспорту. "Першою ластівкою" у столиці стала Ботанічна площа. Ділянка з’єднує вже існуючу велосмугу на вулиці Леонтовича та майбутню велосипедну доріжку на вулиці Івана Франка, яка влаштовується в рамках капітального ремонту вулиці.

"Важливо, щоб водії дотримувалися швидкісного режиму та не паркували автомобілі у правій смузі руху та на тротуарах. Щоденно інспектори з паркування контролюють дотримання правил паркування та складають постанови про їх порушення, а за умови суттєвого перешкоджання руху транспорту чи пішоходів – евакуюють автомобіль на штрафмайданчик", – підкреслив чиновник.