После капитального ремонта на Индустриальном путепроводе заработала декоративная подсветка. Архитектурное освещение имеет различные элементы сооружения.

"Своеобразной визитной карточкой столицы становится устройство декоративной подсветки на мостах и путепроводах после капитального ремонта. Тремя миллионами оттенков засиял Индустриальный путепровод вместе с пешеходным мостом. На опорах установили 76 прожекторов, а на прогонах – 235 линейных светильников", – сообщил и. о. Генерального директора КК "Киевавтодор" Александр Федоренко.

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Сейчас работают над различными режимами подсветки путепровода. "Индустриальный путепровод капитально отремонтировали в рамках ремонта ул. Борщаговской. Масштабное обновление автомобильной части и тротуаров выполнили впервые с момента постройки здания в 1977 году. На путепроводе заменили деформационные швы, монолитную плиту автопроезда, гидроизоляцию, покрытие автомобильной и тротуарной части и систему освещения. Кроме того, в пределах сооружения устроили новые трамвайные пути", – отметил Александр Федоренко.

Индустриальный путепровод – третий объект, получивший декоративную подсветку за последние годы. Так, цветную иллюминацию установили на комплексе из 4 путепроводов на пересечении ул. Богатырской с просп. С. Бандеры и просп. Оболонским. А гирлянды в виде листьев каштана распустились на Борщаговском путепроводе.