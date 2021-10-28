Після капітального ремонту на Індустріальному шляхопроводі запрацювала декоративна підсвітка. Архітектурне освітлення мають різні елементи споруди.

"Своєрідною візитівкою столиці стає влаштування декоративної підсвітки на мостах і шляхопроводах після капітального ремонту. Трьома мільйонами відтінків засяяв Індуструальний шляхопровід разом із пішохідним мостом. На опорах встановили 76 прожекторів, а на прогонах – 235 лінійних світильників", – повідомив в.о. Генерального диреткора КК "Київавтодор" Олександр Федоренко.

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Нині працюють над різними режимами підсвічування шляхопроводу. "Індустріальний шляхопровід капітально відремонтували в рамках ремонту вул. Борщагівської. Масштабне оновлення автомобільної частини і тротуарів виконали вперше із моменту побудови споруди у 1977 році. На шляхопроводі замінили деформаціні шви, монолітну плиту автопроїзду, гідроізоляцію, покриття автомобільної і тротуарної частини й систему освітлення. Крім того, в межах споруди влаштували нові трамвайні колії", – зазначив Олександр Федоренко.

Індустріальний шляхопровід – третій об’єкт, який отримав декоративну підсвітку за останні роки. Так, кольорову ілюмінацію встановили на комплексі із 4 шляхопроводів на перетині вул. Богатирської з просп. С. Бандери і просп. Оболонським. А гірлянди у вигляді листків каштану розпустилися на Борщагівському шляхопроводі.