Столбики, которые делают невозможным парковку автомобилей даже в местах, где это разрешено, начали демонтировать. Правда, временно.

"В связи с повышенным интересом к демонтажу на улицах Киева вех дорожных направляющих (делиниаторов), сообщаем: наши специалисты демонтировали делиниаторы временно, с целью обеспечения надлежащего прохождения военной техники во время репетиций и парада войск в честь празднования Дня Независимости Украины", – сказано в сообщении Центра организации дорожного движения.

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Делиниаторы демонтированы на следующих участках: