Стовпчики, які унеможливлюють паркування автомобілів навіть у місцях де це дозволено, почали демонтувати. Щоправда, тимчасово.

"У зв'язку з підвищеним інтересом до демонтажу на вулицях Києва віх дорожніх напрямних (делініаторів), повідомляємо: наші фахівці демонтували делініатори тимчасово, з метою забезпечення належного проходження військової техніки під час репетицій та параду військ на честь святкування Дня Незалежності України", - сказано в повідомленні Центру організації дорожнього руху.

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Делініатори демонтовано на наступних ділянках: