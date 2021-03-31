Коммунальщики Оболонского района столицы начали убирать старые автомобильные покрышки из дворов многоэтажек.

В Оболонском районе, в рамках весеннего благоустройства начали освобождать дворы от "арт-объектов" сделанных из автомобильных покрышек. Об этом сообщает страница Оболонской РГА в соцсети.

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"Сегодня КП СЗН и КП "Управляющая компания" Оболонского района убрали и отдали на утилизацию более 200 единиц подержанных автомобильных покрышек. Хотим отметить, что покрышки, которые использовались для ограждения молодых саженцев деревьев и кустарников – будут заменены на декоративные, экологически чистые ограждения. Такие мероприятия будут проводиться регулярно, до полного очищения территории Оболонского района от вредной и опасной резины", – говорится в сообщении.