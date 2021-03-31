Комунальники Оболонського району столиці почали прибирати старі автомобільні покришки з дворів багатоповерхівок.

В Оболонському районі, в рамках весняного благоустрою почали звільняти двори від "арт-об'єктів" зроблених з автомобільних покришок. Про це повідомляє сторінка Оболонської РДА у соцмережі.

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"Сьогодні КП УЗН та КП "Керуюча компанія" Оболонського району прибрали та віддали на утилізацію більше 200 одиниць вживаних автомобільних покришок. Хочемо зазначити, що покришки, які використовувалися для огородження молодих саджанців дерев та кущів будуть замінені на декоративні, екологічно чисті огорожі. Такі заходи будуть проводитися регулярно, до повного очищення території Оболонського району від шкідливої та небезпечної гуми", – йдеться у повідомленні.