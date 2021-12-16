Киевлянам показали несколько подержанных автобусов, которые смогут заменить старые "Богданы" на трех маршрутах города.

Сегодня перед зданием КГГА выстроили подержанные автобусы, которые по результатам конкурса на определение перевозчиков заменят привычный транспорт на трех маршрутах столицы. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

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“Первую партию хоть и подержанных, но добротных автобусов MAN сегодня ночью привез перевозчик с юга Украины, который поверил в Киев. Всего по результатам конкурса 29 таких крупногабаритных, полноразмерных и низкопольных машин уже в январе заменят все старые и ржавые “Богданы” на 191-м, 417-м и на 573-м маршрутах Киева”, – отметил чиновник.

“В 2022 году по результатам следующих конкурсов мы рассчитываем привлечь со всей страны сотни таких или лучших машин. Стандарта “Евро-5” и вместимостью от 60 пассажиров, что автоматически уберет с улиц сотни и сотни ржавых “Рут”, "Богданов" и всего подобного, что называется маршрутками”, – пообещал сотрудник КГГА.