Киянам показали кілька вживаних автобусів, які зможуть замінити старі "Богдани" на трьох маршрутах міста.

Сьогодні перед будівлею КМДА вишикували старі автобуси, які за результатами конкурсу на визначення перевізників замінять звичний транспорт на трьох маршрутах столиці. Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

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"Першу партію хоч і вживаних, але добротних автобусів MAN сьогодні вночі привіз перевізник із півдня України, який повірив у Київ. Загалом за результатами конкурсу 29 таких великогабаритних, повнорозмірних і низькопідлогових машин уже в січні замінять усі старі та іржаві "Богдани" на 191-му, 417-му та на 573-му маршрутах Києва", – зазначив чиновник.

"У 2022 році за результатами наступних конкурсів ми розраховуємо залучити з усієї країни сотні таких або кращих машин. Стандарту "Євро-5" і місткістю від 60 пасажиромісць, що автоматично прибере з вулиць сотні й сотні іржавих "Рут", "Богданів" та всього подібного, що називається маршрутками", – пообіцяв співробітник КМДА.