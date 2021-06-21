Чтобы уберечь киевские дороги от разрушения, городские власти запретили въезд грузовиков в жаркую погоду.

В Киеве с 14:00 20 июня ограничивают движение для большегрузного автотранспорта в городе в связи с жарой. Об этом сообщили в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.

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В частности, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°С ограничивается въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и с нагрузкой на ось более 7 тонн. Ограничение вводится на всех подъездах к Киеву.

Оперативный контроль за соблюдением водителями большегрузных транспортных средств ограничения движения по улично-дорожной сети столицы осуществляет Патрульная полиция.

Отметим, что ограничение введено распоряжением КГГА от 7 июля 2012 года №1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах г. Киева в связи с повышением температуры воздуха".