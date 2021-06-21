Аби вберегти київські дороги від руйнування міська влада заборонила в’їзд вантажівок у спекотну погоду.

У Києві із 14:00 20 червня обмежують рух для великовагового автотранспорту в місті у зв’язку зі спекою. Про це повідомили у Департаменті муніципальної безпеки КМДА.

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Зокрема, через перевищення денної температури повітря понад +28°С обмежується в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва.

Оперативний контроль за дотриманням водіями великовагових транспортних засобів обмеження руху вулично-дорожньою мережею столиці здійснює Патрульна поліція.

Зазначимо, що обмеження запроваджено розпорядженням КМДА від 7 липня 2012 року № 1173 "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря".