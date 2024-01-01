В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары

С 5 июня в столице будут ограничивать движение тяжеловесного автотранспорта в связи с жарой. Время действия ограничения будут устанавливать в соответствии с температурным режимом. Об этом сообщают в КК “Киевавтодор”.

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Так, по прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха выше +28 ºС. Для сохранения дорожного покрытия на улицах и дорогах города в этот период ограничат движение для тяжеловесного автотранспорта общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Оперативный контроль за соблюдением водителями тяжеловесных транспортных средств ограничения движения будет осуществлять Управление патрульной полиции в г. Киеве.

Изменения вводят в соответствии с распоряжением КГГА от 07.07.2012 № 1173 “Об ограничении движения тяжеловесного автотранспорта на улицах и дорогах г. Киева в связи с повышением температуры воздуха”.