У Києві обмежили рух вантажівок через спеку

Із 5 червня у столиці обмежуватимуть рух великовагового автотранспорту у зв’язку зі спекою. Час дії обмеження встановлюватимуть відповідно до температурного режиму. Про це повідомляють у КК “Київавтодор”.

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Так, за прогнозом Укргідрометцентру, в найближчі дні очікується підвищення температури повітря вище +28 ºС. Для збереження дорожнього покриття на вулицях і дорогах міста в цей період обмежать рух для великовагового автотранспорту загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Оперативний контроль за дотриманням водіями великовагових транспортних засобів обмеження руху здійснюватиме Управління патрульної поліції у м. Києві.

Зміни вводять відповідно до розпорядження КМДА від 07.07.2012 № 1173 “Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря”.