В Україні стали менше купувати нових вантажівок

Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 982 авто, повідомляє Укравтопром. У порівнянні з торішнім квітнем, попит на нові комерційні авто зменшився на 6%.

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До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

MAN - 128 од.; Citroen - 118 од.; Renault - 113 од.; Peugeot - 78 од.; Ford - 75 од.

Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 3820 нових машин, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.