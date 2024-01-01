В Україні стали менше купувати нових вантажівок

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Ринок нових вантажівок
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Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 982 авто, повідомляє Укравтопром. У порівнянні з торішнім квітнем, попит на нові комерційні авто зменшився на 6%.
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До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:
- MAN - 128 од.;
- Citroen - 118 од.;
- Renault - 113 од.;
- Peugeot - 78 од.;
- Ford - 75 од.
Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 3820 нових машин, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.