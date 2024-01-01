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В Україні стали менше купувати нових вантажівок

Ринок нових вантажівок у квітні зменшився на 6%. Всього з початку року падіння обсягів продажу склало 2%.
Нових вантажівок стали менше купувати - Auto24

ФОТО: freepik.com|

Ринок нових вантажівок

Євген Гудущан
logo6 травня, 19:00
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Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 982 авто, повідомляє Укравтопром. У порівнянні з торішнім квітнем, попит на нові комерційні авто зменшився на 6%.

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До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

  1. MAN - 128 од.;
  2. Citroen - 118 од.;
  3. Renault - 113 од.;
  4. Peugeot - 78 од.;
  5. Ford - 75 од.

Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 3820 нових машин, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

#Новини #Автобізнес