В Украине стали меньше покупать новых грузовиков

В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 982 авто, сообщает Укравтопром. По сравнению с прошлогодним апрелем, спрос на новые коммерческие авто уменьшился на 6%.

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В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:

MAN - 128 ед.; Citroen - 118 ед.; Renault - 113 ед.; Peugeot - 78 ед.; Ford - 75 ед.

Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 3820 новых машин, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.