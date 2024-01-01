В Украине стали меньше покупать новых грузовиков

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Рынок новых грузовиков
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В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 982 авто, сообщает Укравтопром. По сравнению с прошлогодним апрелем, спрос на новые коммерческие авто уменьшился на 6%.
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В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:
- MAN - 128 ед.;
- Citroen - 118 ед.;
- Renault - 113 ед.;
- Peugeot - 78 ед.;
- Ford - 75 ед.
Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 3820 новых машин, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.