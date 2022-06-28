Госпродпотребслужба продолжает проверять АЗС и выписывать штрафы при выявлении нарушений.

Во всех десяти районах Киева завершили проверку автозаправочных станций. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в столице, передают “Комментарии”.

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По данным ведомства, мониторинговые группы, в состав которых вошли работники Госпродпотребслужбы в Киеве, районных государственных администраций КП “Муниципальная охрана” и работники Национальной полиции Украины, определили более сотни АЗС, где нужно было провести проверки.

Рейды по автозаправочным станциям в Киеве начали 10 мая. Эксперты до 27 июня проверили 107 столичных АЗС. Без нарушений законодательства обошлось в 43 случаях, еще на 43 автозаправочных станциях выявили нарушения, за что выписали штрафы. Общая сумма штрафов составила более 1,2 миллиона гривен. Кроме того, на одиннадцати АЗС сотрудники препятствовали проверкам должностных лиц.