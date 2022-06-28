Держпродспоживслужба продовжує перевіряти АЗС та виписувати штрафи при виявленні порушень.

У всіх десяти районах Києва завершили перевірку автозаправних станцій. Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у столиці, передають "Коментарі".

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За даними відомства, моніторингові групи, до складу яких увійшли працівники Держпродспоживслужби у Києві, районних державних адміністрацій КП "Муніципальна охорона" та працівники Національної поліції України, визначили понад сотню АЗС, де потрібно було провести перевірки.

Рейди автозаправними станціями у Києві розпочали 10 травня. Експерти до 27 червня перевірили 107 столичних АЗС. Без порушень законодавства обійшлося у 43 випадках, ще на 43 автозаправних станціях виявили порушення, за що виписали штрафи. Загальна сума штрафів становила понад 1,2 мільйона гривень. Крім того, на одинадцяти АЗС співробітники перешкоджали перевіркам посадовцям.