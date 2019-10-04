Столичные власти наконец обратили внимание на огромные пробки, которые возникают в Киеве в том числе из-за слишком большое количество пешеходных зон. Одна из таких, на данный момент, пешеходных улиц может вновь стать доступной для проезда.

Мэр Киева Виталий Кличко настаивает на том, чтобы вновь открыть для транспорта Аллею Героев Небесной Сотни (бывшое начало ул. Институтской). Об этом сообщил экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире программы Bihus.Info "Ролевые игры".

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Вятрович очень переживает, что в случае, если улицу действительно откроют для транспорта, то постепенно выветрится и память о гибели Небесной Сотни. Очевидно, безумные пробки в центре города мало волнуют государственника.

В то же время планов по восстановлению проезда по улице Сагайдачного и Контрактовой площади пока не озвучивают, несмотря на то, что из-за пешеходной зоны проезд через Подол очень затруднен.