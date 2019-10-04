Столична влада нарешті звернула увагу на шалені затори, шо виникають в Києві в тому числі через надто велику кількість пішохідних зон. Одна з таких нині пішохідних вулиць може знов стати доступною для проїзду.

Мер Києва Віталій Кличко наполягає на тому, щоб знову відкрити для транспорту Алею Героїв Небесної Сотні (колишній початок вул. Інститутської). Про це повідомив екс-директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович в ефірі програми Bihus.Info “Рольові Ігри”.

Читайте також: Скільки коштуватиме техогляд на легкове авто

В’ятрович дуже переживає, що в разі, якщо вулицю справді відкриють для транспорту, то поступово вивітриться і пам’ять про загибель Небесної Сотні. Очевидно, шалені затори в центрі міста мало хвилюють державника.

В той же час планів що до відновлення проїзду по вулиці Сагайдачного та Контрактовій площі поки не озвучують, не зважаючи на те, що через пішохідну зону проїзд через Поділ дуже ускладнений.