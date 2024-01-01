В Киеве открыли для движения две крупные развязки

30 августа в Киеве после реконструкций и ремонтов открыли по меньшей мере две дороги на окраинах города. Это развязка на пересечении Богатырской и Полярной, на которой будут двигаться автомобили и троллейбусы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Второй объект – Кольцевая дорога вблизи Жулянского моста. Там делали ремонт, поочередно перекрывая движение в одну из сторон. С сегодняшнего дня автотранспорт едет в две стороны свободно. Правда, инфраструктуру еще будут дорабатывать.

Также интересно движение по Северному мосту все еще ограничено

Новый путепровод на пересечении улиц Полярной и Богатырской работал еще с мая, однако сейчас сделали удобные въезды и выезды.

Для этого на объекте устроили пяти пролетную эстакаду, съезды и заезды транспортной развязки, тротуары и велодорожки. Установили наружное освещение, переложили инженерные сети. Построили и подземный пешеходный переход с пандусами для маломобильных групп населения. Учтены все требования инклюзивности. Вскоре завершат все работы по благоустройству территории.

Эта развязка увеличит пропускную способность транспортного узла и уменьшит пробки в этой части Оболони. Также улучшит безопасность движения и экологическую ситуацию.

Также продолжается ремонт участка проезжей части на улице Богатырской и местных проездов. Обустраивают дорожное полотно, тротуары и велодорожки, устанавливают опоры освещения, обновляют инженерные сети.

Другой участок Кольцевой дороги страдал от пробок все лето. Это последний участок огромной магистрали вокруг столицы, который был не отремонтирован. 30 августа открыли движение в обе стороны – от Жулянского путепровода до поворота в город Вишневое. Ее протяженность – более 1,5 км. Работы там начали в сентябре 2023 года.

Сейчас движение для транспорта и заезды со всех прилегающих территорий уже открыты, благоустройство территории рядом завершат вскоре.